Juventus, Conceicao: "Concentrati sulla partita, dobbiamo limitare Dumfries e Dimarco"

vedi letture

Francisco Conceicao, esterno d'attacco della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Inter: "Importante stare in un ambiente diverso con la squadra, è stata una cena con tutti quelli che lavorano per la Juve utile per unire il gruppo. Adesso siamo concentrati sulla partita, per fare il meglio possibile".

Le fasce saranno decisive?

"Sappiamo la qualità dell'Inter, Dumfries e Dimarco difendono e attaccano. Abbiamo uno schema per fare il nostro gioco, per non farli stare al loro livello. Dobbiamo fare il meglio per riuscire a vincere".

Le formazioni ufficiali di Juventus-Inter

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Thuram, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Gonzalez; Muani. A disp. Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Locatelli, Kelly, Vlahovic, Yildiz, Cambiaso, Rouhi, Mbangula. All. Thiago Motta.

Inter (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro. A disp. Martinez, Calligaris, De Vrij, Zielinski, Arnautovic, Thuram, Correa, Frattesi, Asllani, Carlos Augusto, Bisseck, Darmian, Zalewski. All. Simone Inzaghi.