Juventus, contro lo Sporting torna Di Maria: Kean ko: salterà almeno le prossime tre gare

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sulla formazione che giovedì schiererà Massimiliano Allegri per Sporting CP-Juventus, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Per la sfida europea tornerà in campo Angel Di Maria, ieri in panchina per la prima ora di gioco. Il Fideo farà coppia con uno tra Vlahovic e Milik, mentre non ci sarà Moise Kean: l'attaccante italiano s'è infortunato venerdì e ne avrà per 15 giorni. Certa la sua assenza contro Sporting, Napoli e Inter: probabilmente, non ci sarà anche col Bologna.