Juventus, Di Maria salta il Bologna: per l'argentino un trauma alla caviglia

vedi letture

Non figura nell'elenco dei convocati della Juventus per la partita di domani contro il Bologna Angel Di Maria, che non scenderà in campo contro la squadra di Thiago Motta. Il Fideo è costretto al forfait per un trauma distorsivo alla caviglia destra, che dunque lo esclude dalla sfida contro i rossoblù.