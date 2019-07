Juventus, Douglas Costa va a mille. Sarri ha la sua nuova freccia

© foto di Federico Gaetano

Se con Massimiliano Allegri non è mai scoccata la scintilla, la storia di Douglas Costa potrebbe essere decisamente diversa con l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Tuttosport infatti scrive di come Sarri sia determinato a rilanciare il brasiliano, per la cui cessione ha anche posto un veto. Chi lo ha visto allenarsi alla Continassa racconta di un giocatore rigenerato, e con la voglia di andare a mille. Oggi non viene più considerato come un lusso, ma come una nuova freccia nell'arco di Sarri.