Juventus-Empoli, le formazioni ufficiali: c'è Milik dal 1' con Vlahovic, panchina per Yildiz

Novità importante di formazione per la Juventus, in vista della sfida contro l'Empoli che inizierà alle 18, con Massimiliano Allegri che punterà su Arkadiusz Milik al fianco di Dusan Vlahovic dal primo minuto. Panchina dunque per Yildiz, dopo le gare da titolare giocate nell'ultimo periodo. In difesa spazio a Gatti, Bremer e Alex Sandro, coin il diffidato Danilo inizialmente fuori, visto anche lo scontro diretto contro l'Inter della prossima settimana.

Dall'altra parte Davide Nicola si affida alla coppia Cambiaghi-Cerri in avanti, nel 3-5-2 scelto per la gara dell'Allianz Stadium. Confermato Zurkowski a centrocampo, dopo tra tripletta della settimana scorsa contro il Monza al Castellani. Il centrocampista ha già segnato quattro gol dal suo ritorno in Toscana durante questo mercato di gennaio.

Di seguito le formazioni ufficiali della gara che inizierà alle 18:

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro (C); Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Milik, Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Danilo, Yildiz, Iling-Junior, Weah, Rugani, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende. Allenatore: Allegri.

Empoli (3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto (C); Cacace, Zurkowski, Grassi, Maleh, Gyasi; Cambiaghi, Cerri. A disposizione: Perisan, Berisha, Goglichidze, Pezzella, Shpendi, Marin, Bereszynski, Cancellieri, Fazzini, Baldanzi, Indragoli. Allenatore: Nicola.