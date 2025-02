Juventus-Empoli, le formazioni ufficiali: Kolo Muani e Vlahovic in campo dal 1'

vedi letture

Si chiude questa sera il programma dei quarti di finale di Coppa Italia. All'Allianz Stadium di Torino la Juventus ospita l'Empoli in un match che, come da tradizione, sarà in gara unica. Chi uscirà vincitore da questo confronto affronterà nel penultimo atto del torneo il Bologna, che a sua volta ha eliminato l'Atalanta. I bianconeri di Thiago Motta sono tornati in corsa per il quarto posto e un successo questa sera certificherebbe il buono stato di forma. Di fronte gli azzurri di D'Aversa sono in caduta libera ma un successo esterno contro un avversario di valore potrebbe rappresentare un'ottima iniezione di fiducia.

Le scelte di Thiago Motta

Thiago Motta schiera dal primo minuto Kolo Muani e Vlahovic con il primo sulla corsia di destra e il secondo nel ruolo di centravanti. Completano la batteria di trequartisti McKennie e Nico Gonzalez. A centrocampo spazio a Koopmeiners e Thuram con Weah, Gatti, Kelly e Cambiaso a formare la linea difensiva davanti a Perin.

L'undici di D'Aversa

Risponde D’Aversa con Vasquez fra i pali, in difesa Marianucci, Ismajli e Tosto mentre in mezzo al campo giocano Henderson, Bacci e Maleh con Sambia e Cacace esterni. In attacco la coppia formata da Colombo e Konate.

Le formazioni ufficiali

Juventus (4-2-3-1): Perin; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Kolo Muani, McKennie, Nico Gonzalez; Vlahovic.

Empoli (3-5-2): Vasquez; Marianucci, Ismajli, Tosto; Sambia, Henderson, Bacci, Maleh, Cacace; Colombo, Konate.