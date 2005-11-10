Juventus, si ferma anche Celik: il difensore è in dubbio per la sfida di Lecce
Andrea Piras
Al danno anche la beffa. Oltre al risultato deludente contro il Rennes, la Juventus perde un altro giocatore per infortunio. Nel match di Europa League pareggiato per 2-2, la squadra di Luciano Spalletti non ha avuto a disposizione per la seconda frazione di gara Zeki Celik. Il difensore bianconero infatti ha dovuto alzare bandiera bianca proprio nell’intervallo del match dell’Allianz Stadium per un problema fisico ed è stato sostituito nella seconda frazione di gara da Pierre Kalulu.
In dubbio per Lecce
Ancora difficile da capire il quadro della situazione ma molto probabilmente ne sapremo di più una volta che il giocatore avrà effettuato gli esami strumentali del caso al JMedical. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il giocatore però è in dubbio per la sfida contro il Lecce in campionato domenica prossima al Via del Mare.