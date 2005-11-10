Le parole del difensore della Juventus Zeki Celik, intervenuto ai microfoni di DAZN, per presentare la sfida di campionato contro il Venezia:

"Mi sento molto bene, mi sono preparato bene per questa partita e mi sono allenato con la squadra. Sono pronto a dare il massimo. Ci sono tante partite e adesso dobbiamo cominciare da oggi, bisogna vincere e andare passo dopo passo per entrare nelle prime quattro.