Juventus, Celik: "Sto bene, pronto a dare il massimo. Pensiamo partita dopo partita"
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Matteo Selli
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Oggi alle 12:04Serie A
autore Matteo Selli
22.11.2026 12:04Serie A
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Le parole del difensore della Juventus Zeki Celik, intervenuto ai microfoni di DAZN, per presentare la sfida di campionato contro il Venezia:
"Mi sento molto bene, mi sono preparato bene per questa partita e mi sono allenato con la squadra. Sono pronto a dare il massimo. Ci sono tante partite e adesso dobbiamo cominciare da oggi, bisogna vincere e andare passo dopo passo per entrare nelle prime quattro.
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