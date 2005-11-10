Novità positive dall'infermeria della Juventus. Oggi Zeki Celik e Andrea Cambiaso si sono allenati con il gruppo bianconero agli ordini di mister Luciano Spalletti. Lavoro differenziato, invece, per Nico Gonzalez e Pierre Kalulu. La Vecchia Signora sta preparando la sfida di domenica col Venezia, valida per il dodicesimo turno di Serie A.

Le ultime di formazione sulla Juve

La Juventus si prepara a tornare in campo dopo la sosta per le nazionali. Domenica alle 12:30 i bianconeri affronteranno il Venezia e Luciano Spalletti sembra orientato a confermare il 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Vicario, con Gatti, Bremer e Lucumì a comporre il terzetto difensivo. Sulle corsie esterne spazio a McKennie a destra e Cabal a sinistra, mentre in mezzo agiranno Douglas Luiz e Koopmeiners. Sulla trequarti è attesa la conferma di Alajbegovic, affiancato da Kolo Muani alle spalle dell'unica punta Woltemade.