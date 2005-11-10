La Juventus, questa mattina, si allenerà in vista della gara contro il Venezia. Per Spalletti ci sono buone notizie, visto che Celik e Cambiaso hanno recuperato, mentre ieri Nico Gonzalez e Kalulu hanno ancora lavorato a parte. Il francese non ce la farà per domani e probabilmente tornerà a inizio dicembre. Per Nico Gonzalez resta qualche piccolissima speranza, anche se è più probabile rivederlo per la sfida contro l’Omonia Nicosia.

Celik e Cambiaso recuperati: Spalletti ritrova due pedine importanti

La Juventus ritrova due giocatori importanti in vista della gara contro il Venezia. Nella giornata di ieri, infatti, Celik e Cambiaso hanno ripreso ad allenarsi con il resto del gruppo, recuperando dai rispettivi problemi fisici. Una notizia sicuramente positiva per Luciano Spalletti, che rischiava di presentarsi alla sfida di domani in una situazione di forte emergenza. Il recupero di entrambi permette invece al tecnico bianconero di avere maggiori alternative, soprattutto sulle corsie esterne. Resta, però, da capire se i due giocatori saranno immediatamente impiegati dal primo minuto. Entrambi, infatti, arrivano da alcuni fastidi fisici e lo staff potrebbe preferire una gestione prudente delle loro condizioni. Non è quindi da escludere l’ipotesi di una staffetta nel corso della partita, con Spalletti che potrebbe alternarli per evitare di correre rischi inutili. Un’altra possibilità riguarda l’impiego di Cabal sulla corsia di sinistra, così da avere una soluzione alternativa e non sovraccaricare Cambiaso. Le prossime ore saranno importanti per capire quali saranno le scelte definitive dell’allenatore. In ogni caso, poter contare nuovamente su Celik e Cambiaso rappresenta un’ottima notizia per la Juventus, soprattutto considerando i numerosi impegni ravvicinati.

Alajbegovic, investimento per il futuro: la Juventus vuole puntare su di lui

Tra gli investimenti più importanti della Juventus c’è sicuramente Kerim Alajbegovic. I bianconeri sono stati abili a strapparlo al Chelsea, anticipando la concorrenza e assicurandosi uno dei profili più interessanti in prospettiva. Il bosniaco, in poco tempo, è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante all’interno della squadra, dimostrando di avere qualità tecniche e personalità nonostante la giovane età. Le sue prestazioni hanno confermato le aspettative della società, anche se è evidente che ci siano ancora margini di crescita. La Juventus crede molto nelle potenzialità del giocatore e la volontà è quella di accompagnarne il percorso di maturazione, rendendolo sempre più centrale nel progetto bianconero. L’obiettivo, infatti, è costruire anche attorno a lui il futuro della squadra, valorizzando un investimento sul quale la dirigenza ha deciso di puntare con convinzione. Per questo motivo, eventuali offerte che potrebbero arrivare nei prossimi mesi, soprattutto durante la finestra di mercato di gennaio, difficilmente verrebbero prese in considerazione. La posizione della Juventus appare piuttosto chiara: Alajbegovic non è un giocatore sul quale fare valutazioni in ottica di cessione, ma una risorsa da valorizzare. A rendere ancora più semplice questa prospettiva c’è anche la volontà dello stesso calciatore, che a Torino sta molto bene. Le premesse per proseguire insieme, dunque, sembrano esserci tutte.