Juventus, col Frosinone può toccare a Perin. Aria di titolarità per Douglas Luiz

Le possibili scelte di Luciano Spalletti verso il debutto in Serie A dei bianconeri: da risolvere il dubbio sul portiere, davanti si scalda Kolo Muani.

L'edizione di oggi de La Stampa fa le carte alla Juventus in vista del debutto stagionale in partite ufficiali per i bianconeri, che alla 1^ giornata della Serie A 2026/2027 sono chiamati all'impegno sul campo del Frosinone.

Ballottaggio portieri: si scalda Perin

Cominciando dal capitolo portiere, rimane il dubbio se a difendere i pali sarà il neo arrivato Guglielmo Vicario, il quale avrebbe però a malapena il tempo di prendere le misure con la nuova realtà e con i compagni di squadra. Per quello Spalletti starebbe valutando di affidare la titolarità a Mattia Perin, sul quale peraltro si è mosso in questi ultimi giorni l'ambizioso Palermo in Serie B. Da escludere invece che possa toccare a Michele Di Gregorio, anche per via del chiacchiericcio sul suo futuro, considerando poi che è finito ai margini del progetto.

Douglas Luiz titolare nel mezzo

Tira aria di debutto dal primo minuto invece per il reintegrato Douglas Luiz, che dovrebbe poter approfittare delle condizioni non perfette di Thuram e della scarsa concorrenza al momento nel ruolo, per affiancare capitan Locatelli nella mediana a due di Spalletti. Davanti scalda i motori per il (ri)debutto Randal Kolo Muani.