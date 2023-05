Juventus, grossa grana McKennie: se il Leeds non si salva, salta l'obbligo di riscatto

vedi letture

Potrebbe essere un tesoretto per il mercato della prossima stagione. Oppure un rientro forse poco desiderato. Perché Weston McKennie, quindici presenze in Premier League con il Leeds, ha un obbligo di riscatto condizionato alla salvezza del club di Andrea Radrizzani. Il problema è la crisi che lo sta attraversando, con il terzultimo posto del Nottingham Forest che, per ora, è evitato solamente per la differenza reti. Quindi in caso di retrocessione, McKennie potrebbe tornare alla Juventus. Forse non troppo gradito.