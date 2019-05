© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stando alla Gazzetta dello Sport, è imminente il summit tra Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli: ma all'orizzonte non sono previsti grossi cambiamenti, anche se PSG e Bayern Monaco monitorano la situazione. L'incontro per il rinnovo non c'è ancora stato, dovrebbe esserci a breve, anche se l'ipotesi parigina è sempre forte. Si parla di una offerta da 15 milioni l'anno per portarlo a Parigi, dove ritroverebbe Buffon, ma di mezzo c'è un rinnovo con Tuchel già avvenuto anche se non ancora formalizzato. Nasser Al-Khelaïfi sembra infatti intenzionato a dare un'altra possibilità al tecnico tedesco, mentre in Germania Kovac gode della protezione di Houness.