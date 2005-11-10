Juventus, che intrecci col Tottenham. il sogno di De Zerbi è Bremer, anche David nel mirino

La Juventus continua a guardare in casa Tottenham per la porta, con Vicario tra le principali alternative al primo obiettivo che resta il Dibu Martinez dell'Aston Villa. Ma l'ex Empoli è solo uno dei tanti nomi che potrebbero finire al centro delle trattative tra i due club.

Già in passato Signora e Spurs si sono rese protagoniste di alcuni affari - Kulusevski e Bentancour gli esempi più recenti - e anche questa sessione di calciomercato si preannuncia piuttosto calda nell'asse Torino-Londra. La società inglese, guidata da Roberto De Zerbi, è al lavoro per rinforzare una rosa che punta a tornare protagonista e avrebbe individuato in Gleison Bremer uno degli obiettivi prioritari per la retroguardia. Il difensore brasiliano continua a essere molto apprezzato in Premier League e starebbe valutando con attenzione l'eventualità di un trasferimento in Inghilterra. Al momento nessuna società si è avvicinata alla cifra prevista dalla clausola rescissoria, fissata a 58 milioni di euro, ma la Juventus si sarebbe comunque detta disponibile ad ascoltare eventuali proposte. Stesso percorso quello che potrebbe fare Jonathan David, in cerca di rilancio dopo la complicata stagione sotto la Mole.

Per cercare di rendere più sostenibile l'operazione Bremer, il Tottenham starebbe valutando l'inserimento di alcune contropartite tecniche. Tra i profili graditi ai bianconeri figura Destiny Udogie, esterno che la dirigenza juventina segue da tempo e che potrebbe rappresentare una soluzione interessante soprattutto qualora Andrea Cambiaso dovesse lasciare Torino durante l'estate.