Juventus, lavoro differenziato per Arthur: il Barcellona vuole recuperarlo per la Champions

vedi letture

Lavoro differenziato per il centrocampista brasiliano Arthur. Il tecnico del Barcellona Setien ha deciso di non convocarlo per la sfida di oggi e il calciatore, come riportato dall'edizione odierna di Sport, si è allenato per recuperare al meglio la forma in vista della final eight di Champions League. Negli ultimi giorni Arthur ha accusato un leggero fastidio alla caviglia.