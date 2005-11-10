Juventus, Martinez resta il primo obiettivo ma l'Aston Villa chiede 15 milioni
La ricerca del nuovo portiere continua a occupare un posto di rilievo nei piani della Juventus. In cima alla lista dei desideri resta Emiliano Martinez, profilo che gode della stima dell'ambiente bianconero e che, secondo quanto riferito da Tuttosport, avrebbe già trovato un'intesa di massima con il club sul fronte dell'ingaggio.
L'estremo difensore argentino, attualmente impegnato al Mondiale, è però legato all'Aston Villa da una valutazione che la Juventus considera ancora troppo elevata. La dirigenza bianconera sta infatti valutando con attenzione costi e benefici dell'operazione, soprattutto considerando l'età del giocatore e l'investimento complessivo richiesto, con l'Aston Villa che continua a chiedere 15 milioni per il cartellino del Dibu.
Parallelamente resta viva la candidatura di Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham rappresenta un'alternativa particolarmente gradita e potrebbe acquisire ulteriore forza qualora il club inglese aprisse alla formula del prestito. L'ex Empoli, accostato in passato anche all'Inter, sarebbe pronto a prendere in considerazione l'opportunità di vestire la maglia della Juventus