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Juventus, abbandonata definitivamente la pista "Dibu" Martinez: informato l'Aston Villa

Juventus, abbandonata definitivamente la pista "Dibu" Martinez: informato l'Aston Villa TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
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Andrea Piras
Oggi alle 11:41Serie A
I bianconeri avrebbero abbandonato definitivamente la pista che porta al portiere argentino a causa dei costi ritenuti troppo elevati

Alajbegovic, Kolo Muani e non solo. Il mercato della Juventus ha preso il via. La squadra di Luciano Spalletti, che ora sta effettuando la preparazione pre-campionato, vedrà diverse novità nel reparto offensivo ma anche per quanto riguarda la porta. Sono diversi i nomi che in queste settimane di trattative si sono alternati come indiziati numeri uno bianconeri. Adesso in pole sembra esserci Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham che potrebbe presto cambiare casacca.

E il Dibu?

Poi c'è la questione Dibu Martinez. Il portiere argentino, reduce da un secondo posto con l'Argentina al Mondiale americano, sembrava essere nei radar della dirigenza della Contimassa specialmente nei mesi scorsi. La pista però sembra essere abbandonata. Come riporta Fabrizio Romano il club torinese avrebbe informato l'Aston Villa di aver abbandonato definitivamente il tavolo.

La motivazione

Una decisione, questa, che è stata presa diversi giorni fa e che è stata confermata al club inglese. Il motivo è ben preciso. La Juventus infatti ritiene troppo elevati i costi dell’operazione. La scelta quindi di non proseguire e di optare per un altro profilo per quanto riguarda il ruolo del portiere. Martinez all'ultimo Mondiale è stato schierato da Scaloni in tutte le otto partite che la Seleccion ha giocato incassando otto reti.

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