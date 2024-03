Juventus, Miretti: "Un punto non ci basta, ci manca la cattiveria per chiudere i match"

La Juventus non riesce a ritrovare la vittoria contro il Genoa; con il Grifone la squadra di Allegri non va oltre il pari, per 0-0, e a fine partita, è Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, a dire la sua: “Nel secondo tempo abbiamo avuto le nostre occasioni. Abbiamo colpito due pali ma negli ultimi 30 metri è mancata la cattiveria di fare gol e chiudere le partite. In queste situazioni porti a casa un punto che però non ci basta. C’è rammarico perché era importante vincere, ma non aver subito gol è un passo in avanti. Tirarmi fuori dall’area è nelle mie caratteristiche ma devo migliorare la presenza in area perché per un centrocampista è una componente importante”, le sue parole ai microfoni di DAZN.

Che aria tira in settimana?

“In questi periodi un po’ di serenità viene a mancare, dobbiamo essere bravi a ritrovarla perché ci aiutava a sfornare prestazioni e fare punti. Al rientro dalla sosta dovremo farci trovare pronti per fare quello che la Juventus deve fare”

E’ un problema di squadra il fatto di non segnare?

“Forse nel primo tempo eravamo un po’ bloccati, le giocate ci venivano meno. Con i minuti abbiamo trovato maggiore sicurezza e abbiamo provato a vincere”