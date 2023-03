Juventus, niente indennizzo per l'addio di Alex Sandro: ora il club vuole rinnovargli il contratto

vedi letture

Dopo il rinnovo di Danilo arrivato nella giornata di ieri, il prossimo prolungamento in ponte per la Vecchia Signora è quello di Alex Sandro. Nel suo attuale contratto è presente una clausola per il rinnovo automatico in base alle presenze che riuscirà a raggiungere entro la fine del campionato. I bianconeri potrebbero liberarlo a fine stagione pagando un indennizzo tra gli 1,5 milioni e i 2, ma non lo farà perché l'idea è quella di continuare insieme a lui fino al 2024: la firma è in dirittura. A riportarlo è Tuttosport.