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Real Madrid-Inter 2-1, le pagelle: Martinez e Jones pasticciano, treno Diouf, Lautaro commovente

Real Madrid-Inter 2-1, le pagelle: Martinez e Jones pasticciano, treno Diouf, Lautaro commovente TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Daniele Najjar
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Daniele Najjar
ieri alle 23:05Serie A

Finale: Real Madrid-Inter 2-1

L'Inter gioca una partita di grande coraggio e idee allo stadio Santiago Bernabeu, ma all'esordio in questa edizione della Champions League paga i propri errori e torna a Milano con tanti rimpianti. Passa il Real Madrid con le reti di Mbappé e Valverde, di Carlos Augusto la firma nerazzurra. Chivu paga gli errori di Jones e Josep Martinez che alla fine risultano decisivi.

LE PAGELLE DEL REAL MADRID (a cura di Paolo Lora Lamia)

Courtois 7,5 - Con una prova da vera e propria saracinesca incide e tanto sul successo di un Real tanto cinico in avvio quanto sprecone e poi spaventato nel secondo.

Dumfries 5 - Il grande ex della gara vive una serata più da attore non protagonista. Guardingo contro Carlos Augusto, a cui non riesce ad opporsi in occasione del gol.

Konaté 6,5 - Contribuisce a rendere solido il reparto, migliorando in incisività difensiva con il passare dei minuti.

Huijsen 7 - Imperioso a centro area, limita al meglio uno degli attacchi più insidiosi d'Europa ovvero quello di Chivu.

Cucurella 5 - Il più in ombra nell'undici madridista, dovendo contenere un guizzante Diouf e riuscendoci davvero raramente.

Alexander-Arnold 5,5 - Gioca in un ruolo non propriamente suo, faticando infatti ad avere continuità nella partita. Diversi errori in impostazione.
Dal 79' Tchouameni sv. -

Valverde 7 - Intelligenza a profusione masse a disposizione della squadra dall'uruguaiano, furbo a sfruttare il dribbling avventuroso di Martinez in occasione del raddoppio.

Bellingham 7 - L'ex Dortmund illumina la trequarti, risultando però utile anche nella battaglia in mezzo al campo dove recupera molti palloni. Prova maestosa, a cui manca la lode per essersi mangiato il potenziale 3-0.

Brahim Diaz 6,5 - Quasi un derby per l'ex milanista, spesso e volentieri nel vivo dell'azione con passaggi vincenti come quello per Mbappé e vicino al 3-0 a un soffio dall'intervallo.
Dal 79' Diomande sv.

Mbappé 7 - Gioca come sanno fare i veri campioni, punendo gli avversari al primo errore e sbloccando una gara fin lì quasi solo a tinte nerazzurre.
Dal 93' Espì sv.

Vinicius 6,5 - Viene descritto spesso e volentieri come indolente e pigro, ma di certo questi epiteti non possono vale per questa sera. Oltre a creare continui patemi alla difesa interista, fa un gran lavoro anche in ripiegamento.
Dall'88' Carreras sv.

Allenatore: Mourinho 6,5 - Vittoria "alla Mourinho" ovvero fatta di furbizia, capacità di saper soffrire e di sfruttare le qualità dei suoi campioni. Champions iniziata col piede giusto.

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LE PAGELLE DELL'INTER (a cura di Daniele Najjar)

Josep Martinez 4,5 - Fa una parata miracolosa e altre tre di grande rilievo: si salva la grande reazione ma l'errore che fa sull'1-0 è clamoroso e indirizza il match in maniera inequivocabile.

Pavard 5,5 - La serata va così: si passa da scivolate monumentali come quella su Vinicius a ballare il tango quando lo punta il brasiliano, o quando perde un pallone velenoso. Chivu lo cambia al 45'. (Dal 46' Stones 6 - In cerca di spazio in una difesa di alto livello, a Madrid cerca di reggere l'urto come può con giocatori che arrivano da tutte le parti. Qualche duello lo vince, qualcun altro lo perde).

Bisseck 6 - Si balla un po' alla lunga, ma vale quanto detto su Pavard: deve essere così quando decidi di giocartela a viso aperto contro fuoriclasse che vanno alla velocità della luce. Ma lui di interventi ne fa e anche di provvidenziali, come quelli su Mbappé nel primo tempo e su Bellingham nella ripresa.

Bastoni 6,5 - Anche lui ha qualche difficoltà a rattoppare i grandi spazi che l'Inter accetta di concedere, ma nel complesso Brahim Diaz lo controlla abbastanza bene e va anche vicino al gol.

Diouf 7 - Che personalità al Bernabeu. Spinge che è un piacere su quella fascia, dal primo al novantesimo, più recupero. E punta di continuo l'avversario: gran crescita come quinto di centrocampo.

Barella 6 - Sempre a testa alta e corre per due. Mezzo voto in meno perché perde almeno tre palloni sanguinosi, in due casi Pavard e Bisseck devono salvarlo con interventi miracolosi. (Dal 61' Sucic 6 - Cerca sempre la verticalità, può reggere questo tipo di palcoscenico).

Calhanoglu 7 - Comanda le operazioni a centrocampo calciando come sa ogni volta che può. È uno di quelli che poteva tranquillamente giocare con la maglia del Real Madrid, in termini di caratura e personalità. (Dal 61' Zielinski 6 - Calma olimpica nel gestire anche i palloni anche più complicati).

Curtis Jones 5 - Parte male: pasticcio al 13' che fa nascere l'1-0 del Real Madrid. Poi però è il più pericoloso dell'Inter in almeno tre occasioni e colpisce anche la traversa.

Carlos Augusto 7 - Spinge, cuce, corre tanto e forte. E segna un bel gol, con la cattiveria di un attaccante. Dimarco insostituibile? Può darsi, ma lui non ne fa sentire la mancanza. (Dall'83' Mkhitaryan s.v.).

Thuram 5,5 - Subito una grande chance sulla quale Courtois si supera. Poi tanto lavoro per i compagni, più che altro, ma non si vede più negli ultimi 30 metri. (Dal 61' Bonny 5,5 - Ha qualche opportunità di imbastire azioni in contropiede ma pecca un po' di indecisione nell'ultima scelta).

Lautaro Martinez 7 - Commovente il capitano dell'Inter per come riesce a fare sempre la cosa giusta e per come si spreme per il bene della squadra: dall'assist a Carlos Augusto alle diagonali da terzino puro.

Allenatore: Cristian Chivu 6 - L'Inter va a Madrid a fare la partita e a tratti domina in lungo e in largo. Certo che il rischio calcolato di prendersi certi rischi stasera non paga, perché lì dietro arrivano due regali a giocatori che non perdonano. Ha però la squadra in mano e altamente consapevole, che rientra in campo nella ripresa senza farsi intimorire dalle occasioni degli avversari e che ribatte colpo su colpo. Ci sarà tempo per il cinismo e i punti, ma intanto si porta a casa una certa dose di consapevolezza della propria forza.

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