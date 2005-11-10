Inter, Chivu: "Mi prendo il coraggio. Mourinho? Gli voglio un bene della Madonna"

L’allenatore dell’Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la sconfitta per 2-1 contro il Real Madrid nella gara valevole per la 1^ giornata della League Phase di Champions.

Non è facile commentare una partita così: cosa ti fa più arrabbiare e cose ti è piaciuto?

"Non sono arrabbiato per niente, sono felice della mia squadra per il coraggio e per come ha superato momenti difficili. Conta l'atteggiamento e come ci si crede fino in fondo, direi che abbiamo fatto una buona prestazione al Bernabeu. Mi rende felice e ottimista per il futuro, gli errori fanno parte del gioco. Siamo rimasti in gara e oggi ci prendiamo il fatto di aver giocato a viso aperto contro una squadra forte come il Real".

Dopo l'errore il migliore Martinez?

"Ha avuto una reazione da portiere di alto livello, è rimasto sul pezzo e ha fatto salvataggi importanti. Interessa sempre come si reagisce e la personalità che si ha".

Che effetti ti ha fatto sfidare Mourinho?

"Gli voglio un bene della madonna, per la fiducia che mi ha dato in un momento difficile per me. Mi ha fatto piacere rivederlo e gli auguro il meglio per questa stagione".

Perché hai tolto Carlos Augusto?

"Era stanco, non riusciva più a stare in piedi. Contento degli esterni, lui poi ha coronato con un gol. Ha messo in difficoltà un po' Denzel e dall'altra parte Andy ha fatto una partita importante facendo l'uno contro uno con uno dei terzini più forti del mondo e avendo anche attenzione difensiva. Mi prendo il coraggio e la personalità, questa partita mi dà fiducia per il futuro".