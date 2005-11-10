Juventus, possibile rinnovo a vita per Kalulu: l'idea di un adeguamento da senatore

Il club bianconero non vuole perdere il difensore francese e vorrebbe blindarlo con un rinnovo a lungo termine, oltre l'attuale scadenza del 2029

Non c'è Manuel Locatelli, finito ko 5-6 mesi per l'intervento di sutura del menisco esterno del ginocchio destro, ma la Juventus può certamente affidarsi ad un altro leader in spogliatoio: Pierre Kalulu. Il francese classe 2000 ha trovato la sua realtà in bianconero, dopo l'ultimo periodo a vuoto nel Milan, e tutti alla Continassa lo riconoscono pienamente come cardine del progetto ormai. Il futuro dovrebbe continuare ad essere a Torino.

Aria di rinnovo

Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, la Vecchia Signora sta riflettendo sul rinnovo da proporre a Kalulu. Al momento il 26enne è legato da un contratto valido fino all'estate del 2029, con stipendio da 2,5 milioni di euro: dopo una stagione in prestito alla Juventus, il club bianconero ha saldato complessivamente 14 milioni che potrebbero salire a 17 milioni per via de bonus, ma Luciano Spalletti insieme alla dirigenza avevano optato per trattenerlo la scorsa estate. Ora è tempo di discutere dell'adeguamento del contratto per fargli raggiungere lo status di senatore.

Verso un altro sì

Grande adattabilità e punto fermo dello spogliatoio, tra i corridoi della Juventus si agitano voci di un possibile rinnovo a vita e poggiare le basi di un futuro più rigoglioso su Kalulu. Inoltre, il tuttofare francese non ha mai oltrepassato il limite a livello comportamentale o caratteriale, portando spesso invece una ventata di positività nell'ambiente bianconero. Stando al quotidiano milanese, le trattative per il prolungamento potrebbero andare veloci, mentre lato agenti non ci sarebbe la volontà di alzare troppo l'asticella con richieste elevate per ingaggio.