Juventus, PSG e Paredes spingono per il riscatto dell'argentino ma il club ha altri piani

Leandro Paredes non resterà alla Juventus. L'argentino vorrebbe restare in bianconero e il PSG sta spingendo per cederlo alla Vecchia Signora rendendosi disponibile anche a un netto taglio del prezzo del riscatto fissato a 28 milioni di euro. La decisione sembra già stata presa da tempo, quasi impossibile rivedere il centrocampista alla corte di Allegri anche nella prossima stagione. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.