Ufficiale La Roma blinda un giovane talento tra i pali. Primo contratto da pro per Bouaskar

La Roma blinda un talento classe 2009. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale X, l’AS Roma ha annunciato la firma del primo contratto da professionista per Slim Bouaskar, giovane portiere proveniente dal vivaio giallorosso. "Slim Bouaskar firma con il Club fino al 2028", recita il post, accompagnato da un’immagine del giocatore in posa con la maglia dei capitolini.

Intanto si chiude la telenovela Paredes

Dopo le cessioni di Samuel Dahl e Nicola Zalewski, la Roma si avvicina ulteriormente all’obiettivo economico imposto dall’UEFA da presentare entro il 30 giugno: il Boca Juniors ha deciso di sborsare 3,5 milioni di euro per la fatidica clausola rescissoria di Leandro Paredes. Termina, quindi, la telenovela che puntualmente si ripresentava a ogni sessione di calciomercato: il numero 16 giallorosso saluta definitivamente la Roma per la seconda volta, a due anni dal suo ritorno.

Negli ultimi mesi, le costanti indiscrezioni dall’Argentina e le numerose dichiarazioni del calciatore hanno indubbiamente incrinato il rapporto con la Roma. La goccia che ha fatto traboccare il vaso risale a fine marzo, quando Paredes ammise per mezzo stampa l’esistenza della clausola a favore del Boca Juniors nel suo contratto. Una mossa che non è piaciuta alla società, che fino a quel momento aveva provato a mantenere segreto questo accordo. Come se non bastasse, Paredes ha ammesso pubblicamente la volontà di convincere a tutti i costi Paulo Dybala a seguirlo in Argentina in futuro. Tutto ciò spiega gli appena 242 minuti giocati nelle ultime 9 partite stagionali. E anche la fine, per la seconda volta (l'ultima), della sua storia d'amore coi giallorossi.