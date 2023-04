Juventus, quale futuro per Zakaria? Lo svizzero è in cima alla lista dei desideri dell'OM

Denis Zakaria è una delle priorità di mercato dell'Olympique Marsiglia per la prossima stagione. Lo rivela il sito specializzato 'Footmercato': attualmente in prestito al Chelsea, il centrocampista svizzero di proprietà della Juventus cercherà una nuova collocazione una volta conclusa la sua esperienza londinese. E l'OM s'è già posizionato in prima fila.