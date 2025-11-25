Monaco, Zakaria torna dall’infortunio e rientra nella lista UEFA. Prende il posto di Diatta

Buone notizie per il Monaco. Assente da metà settembre per un infortunio muscolare alla coscia destra, Denis Zakaria torna ufficialmente nella lista UEFA per la Champions League. Il capitano biancorosso, ora completamente ristabilito, prenderà l posto di Krépin Diatta, che lo aveva sostituito durante i due mesi di assenza grazie al nuovo regolamento della competizione.

Zakaria si era fatto male in allenamento pochi giorni prima dell’esordio europeo contro il Bruges (1-4). All’epoca, l’allenatore Adi Hütter aveva stimato un recupero non inferiore ai due mesi. Una previsione che si è rivelata corretta ma ora il Monaco può sfruttare la novità introdotta dall’UEFA: il "sostituto temporaneo", un jolly che permette di inserire un giocatore non iscritto in caso di infortunio o malattia di lunga durata di un membro della lista.

Diatta aveva così potuto disputare le gare contro Manchester City (2-2) e Tottenham (0-0), entrambe da titolare, prima di fermarsi lui stesso per una frattura. Con Zakaria nuovamente disponibile, il regolamento impone il ripristino della lista originale: il capitano rientra, mentre Diatta ne esce. "Denis è di nuovo operativo, recuperiamo il nostro capitano", ha dichiarato il tecnico Sébastien Pocognoli, ammettendo comunque l’importanza dell’esterno senegalese nel suo sistema di gioco. Intanto, Paul Pogba, tornato in campo nel weekend contro il Rennes, risulta regolarmente iscritto e idoneo per la Champions. Il Monaco, attualmente diciannovesimo dopo quattro giornate, farà visita domani al Pafos.