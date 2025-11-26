Pogba torna anche in Champions, Zakaria: "La qualità e il piede sono rimasti sempre uguali"

Sébastien Pocognoli e Denis Zakaria hanno celebrato il ritorno in campo di Paul Pogba, che ha giocato i suoi primi minuti nel weekend scorso contro il Rennes e che è stato convocato per la sfida di stasera contro il Pafos. "Avere Pogba in squadra può intimorire gli avversari", ha detto il capitano del Monaco in conferenza, felice per il compagno di squadra. L’allenatore ha sottolineato: "È in forma, si allena senza problemi e stiamo seguendo la tabella di marcia che ci eravamo prefissati".

Il tecnico ha spiegato che il ritorno contro il Rennes (1-4) è stato solo il primo passo: "L’idea è valutare gradualmente il suo livello fisico e capire cosa può dare alla squadra. Se le settimane di allenamento proseguiranno come previsto, lo vedremo sempre più a lungo in campo". Zakaria, che ha già condiviso il campo con Pogba alla Juventus, si è detto "molto felice" di ritrovare il francese. "Onestamente, non è cambiato nulla. È sempre la stessa persona, lo stesso giocatore. È chiaro che non giocava da un po’, deve ritrovare ritmo e condizione, ma la qualità e il suo piede sono sempre lì".

Il ritorno di Pogba può cambiare il volto del Monaco? Lo svizzero ammette: "Conosciamo tutti le sue qualità, è un giocatore enorme. Detto ciò, abbiamo una rosa molto forte e sarebbe un errore per il Pafos concentrarsi solo su di lui".