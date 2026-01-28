Monaco-Juventus doveva essere la partita di Paul Pogba. Sarà 'solo' quella di Zakaria

Nel momento in cui sono stati sorteggiati gli incontri della Fase campionato di Champions League, in molti hanno cerchiato di rosso la partita che attende questa sera la Juventus, impegnata allo stadio Louis II di Montecarlo contro i biancorossi del Monaco. Di per sé non c'era l'aria dell'appuntamento da grande occasione, ma una presenza rendeva l'avvicinamento alla partita un momento speciale.

Purtroppo per chi aveva piacere a vederlo in azione, Monaco-Juventus non sarà la partita di Paul Pogba. Nessun Pogback, purtroppo per lui la sua parabola dei tempi recenti sta trovando conferme anche in quel del Principato, dove fin qui è sceso in campo per appena mezz'ora, spezzettata in tre subentri in Ligue 1 tra fine novembre e inizio dicembre. Attorno, se si escludono le panchine di Champions League con Pafos e Galatasaray, solo e soltanto una collezione di tribune, tra un ritardo di condizione che ne ha rallentato il ritorno dalla squalifica per doping e infortuni sparsi tra coscia, articolazione della caviglia e adesso polpaccio. Altro che in campo contro la 'sua' Juventus, il 'Polpo' rischia di salutare a breve.

Monaco-Juventus potrebbe essere invece la partita di un altro ex centrocampista della Vecchia Signora, che tra l'altro si è curiosamente 'dato il cambio' in bianconero proprio con Pogba. Ci riferiamo al muscolare mediano svizzero Denis Zakaria, che ha lasciato la Torino bianconera per il Chelsea nel settembre 2022, per poi approdare a titolo definitivo proprio al Monaco (di cui nel frattempo è diventato il capitano) l'estate dopo. Qualche settimana prima, Pogba tornava alla Juventus. Tutti, lui compreso, con l'idea di fare qualcosa di diverso rispetto a ciò che non è riuscito a compiere nella sua avventura 2.0 con la Juve.