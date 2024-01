Juventus, Rugani: "Lo schiaffo della Salernitana ci ha svegliato. Molto contento per il gol"

Daniele Rugani, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine della gara di Coppa Italia vinta per 6-1 contro la Salernitana, nella quale ha segnato il terzo gol bianconero: "Sono contento, per un difensore è sempre bello segnare. Per come si era messa la partita è stato un bene col senno di poi, è stato un bello schiaffo che ci ha svegliato. Probabilmente l'abbiamo impattata male, ma siamo stati bravi a reagire e nel secondo tempo a dilagare. La nostra è stata una bella vittoria, il gruppo è fatto di ragazzi di valore, è la nostra forza quella di farci trovare pronti, la mia è una caratteristica vista dalla società. Chi è entrato oggi ha fatto benissimo, segno che questo gruppo è molto unito".

Come mai non alzi mai la voce?

"A volte me lo domando anche io, forse il carattere da bravo ragazzo mi porta a tenere le cose dentro e non far uscire questo lato: è una cosa che sento dentro di me, vedremo se piano piano uscirà fuori anche all'esterno".