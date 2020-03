Juventus, Sarri su CR7: "Domani col Milan? Ha un problema personale, dipende da lui"

vedi letture

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato della disponibilità o meno di Cristiano Ronaldo per il Milan. Il portoghese è volato in patria per un problema di salute della madre. "Il problema è di carattere personale. Se vorrà, dirà le sue problematiche. E' un problema strettamente personale, dipende dalla risoluzione del suo problema".

Sull'assenza di Ronaldo. "Non abbiamo un sostituto ma non c'è a giro per il mondo, servirà nel caso qualcosa di diverso, è palese che non ci sia un'alternativa".