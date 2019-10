Juventus, Sarri sul rigore: "Con le nuove regole impossibile evitarlo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Sarri parla ai microfoni di Sky del rigore fischiato a de Ligt quest'oggi, che ha permesso al Lecce di pareggiare la sfida contro la sua Juventus: "Il fallo di mano di oggi, beh, direi che il movimento del braccio mi sembra naturale. Con le nuove regole per il difensore evitare certe cose è quasi impossibile". Mancosu ha realizzato l'1-1 finale per i salentini, conquistando il primo punto in casa per il Lecce.