Juventus subito in campo dopo il ko con l'Inter: il report della seduta in vista del Bologna

All'indomani della gara di Coppa Italia contro l'Inter, la Juventus comincia a preparare la prossima sfida di Serie A: i bianconeri sono attesi dal Bologna. Appuntamento domenica 30 aprile 2023, alle ore 20:45, allo stadio Renato Dall'Ara.

Il gruppo si è ritrovato allo Juventus Training Center al mattino. Seduta di scarico per chi è sceso in campo dal primo minuto a San Siro, mentre per gli altri esercitazioni tecniche sulla fase difensiva di squadra con recupero palla e lavoro sullo sviluppo della manovra. Per concludere, partitella.

Domani, venerdì 28 aprile 2023, antivigilia di Juventus-Bologna. Allenamento in programma al mattino.