Juventus, Vlahovic: "L'importante è vincere, non chi segna. Zona Champions, poi vedremo"

L'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo per 3-0 ottenuto in casa contro il Sassuolo, soprattutto grazie alla sua doppietta.

E' il vostro miglior momento della stagione?

"Non so, noi prepariamo tutte le partite come se fossero le ultime della stagione. Andiamo passo per passo dando tutto in ogni partita. Contenti di aver vinto e speriamo di continuare così, ma pensiamo alla prossima".

Quando senti la curva gridare a un tuo gol?

"Una bellissima sensazione. Sono contento di aver fatto gol. Delle volte mettono un po' di pressione, ma oggi è andata bene e spero di farne tanti altri".

Quando becchi una serata così, sei ingiocabile.

"Ringrazio i tifosi, sono molto importanti per noi. Contenti quando abbiamo lo stadio sold out, sono la nostra forza e non posso che ringraziarli".

Quanto sei contento per Chiesa e come è giocare con Yildiz?

"Sono contento per Fede, se lo merita e gli voglio molto bene. Il gol gli servirà, ma per noi l'importante è vincere e non chi segna. Yildiz è molto giovane, molto forte e per me è indifferente con chi gioco. Mi metto a disposizione della squadra, l'importante è il risultato".

Vi piace mettere pressione all'Inter?

"Scelta della lega giocare dopo di loro. Sappiamo che l'obiettivo è entrare nelle prime quattro poi vedremo dove arriveremo".