Juventus, Vlahovic sempre più nervoso: e senza Champions il club può cederlo a giugno

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione su Dusan Vlahovic. L'attaccante della Juventus è a secco da diverse partite ma soprattutto appare molto nervoso, come per esempio al momento della sostituzione contro il Siviglia quando non ha guardato in faccia Massimiliano Allegri. Non solo. La punta serba, qualora i bianconero non dovessero centrare la qualificazione alla prossima Champions League potrebbe anche essere sacrificato sul mercato.