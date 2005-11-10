La Juventus vuole Raimondo? Il Frosinone non lo dà via a gennaio. Ed è in prestito secco

I sette gol di Antonio Raimondo in queste sette partite di Serie A hanno acceso le attenzioni su di lui. In particolare quelle della Juventus, costantemente alla ricerca di un centravanti, magari italiano, per affidargli le chiavi dell'attacco. Il numero nove del Frosinone è in prestito secco dal Bologna e non c'è nessuna intenzione di rinunciarci da parte dei frusinati nel mercato di gennaio. Anche perché non sono mai riusciti a salvarsi e sarebbe una stagione storica: impossibile rinunciare ai gol del proprio centravanti.

Anticipare la concorrenza?

L'unica possibilità per la Juventus è quella di muoversi come aveva fatto con altri profili in tempi diversi. Non sempre è andata bene, basti pensare a Mattia Caldara, lasciato a Bergamo ma prenotato un anno e mezzo prima. Prendere Raimondo con sei mesi di anticipo potrebbe essere una scelta per evitare una concorrenza nutrita, anche se il Bologna nel corso della sua estate ha già venduto tre calciatori e potrebbe optare per tenerlo almeno fino alla prossima estate, quando si verificherà un'asta.

E la valutazione? Anche questa è molto variabile, perché se dovesse continuare così potrebbe davvero esplodere, sul modello di Palestra con il Cagliari della prossima stagione, con diversi club stranieri che potrebbero interessarsi.