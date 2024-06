Kaio Jorge saluta la Juventus: "Ho realizzato il mio sogno, giocare in una grande d'Europa"

Kaio Jorge saluta la Juventus e torna in Brasile, al Cruzeiro. Attraverso il proprio profilo Instagram, l'attaccante, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Frosinone, ha salutato così i tifosi della Juventus: Grazie Juventus! È arrivato il momento di dire addio al club che mi ha aperto le porte e ha realizzato il mio sogno di giocare in una grande squadra europea. Sono molto grato per tutto quello che ho vissuto e imparato qui. Sarò sempre al vostro fianco"