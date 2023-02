Kean segna, Perin para tutto e Di Maria mette il timbro finale nel 2-0 della Juve a La Spezia

La testa poteva essere quasi totalmente al Nantes e alla sfida di giovedì decisiva per il prosieguo del cammino in Europa League della Juventus. In realtà Madama è riuscita a focalizzarsi sulla trasferta di La Spezia e a conquistare tre punti che la proiettano a quota 32 e al settimo posto in classifica. Al Picco termina 2-0 con le reti, una per tempo, di Kean e Di Maria e con una prestazione da applausi di Perin tra i pali.

Kean ripaga la fiducia di Allegri, per Perin un pomeriggio da MVP.

Moise Kean e Mattia Perin erano stati annunciati alla vigilia della sfida di La Spezia da Massimiliano Allegri come titolari, un segnale di fiducia iniziale lanciato anche pubblicamente dal tecnico livornese. E i due, nella vittoria del Picco, sono stati assoluti protagonisti: l’attaccante con la solita rete pesante che ha sbloccato la sfida, il portiere, più volte messo sotto pressione dagli avversari, con diverse parate, una su tutte eccezionale sulla conclusione a botta sicura di Gyasi. Delle riserve capaci di farsi trovare pronte quando chiamate in causa. Per Kean (23 anni fra 8 giorni) è il settimo gol stagionale in poco più di 1000 minuti giocati ed è la rete numero 50 fra club e nazionale della sua carriera.

E poi Di Maria: serenità, tecnica e gol.

Perin MVP, Kean decisivo e poi Di Maria. Ancora Di Maria, sempre Di Maria. Son bastati dieci minuti al Fideo per lasciare lo zampino nel tabellino dei marcatori e firmare la sua quarta rete stagionale con una rasoiata mancina da fuori area. Ne è bastato qualcuno in meno invece per regalare ai compagni serenità nella gestione del pallone dall’alto delle sue letture e della sua immensa qualità tecnica. Alla fine i minuti sul rettangolo verde sono 34 con 25 palloni toccati, 3 conclusioni (una delle quali finita in rete), un passaggio chiave. Da La Spezia a Nantes con la sensazione, anche qualcosa in più, che per passare il turno in Europa League la Juventus debba affidarsi alla magia di Di Maria.