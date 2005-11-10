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Kerim Alajbegovic, l'intrigo di mercato tra tre squadre. Salvo poi essere pagato 30 più bonus

Andrea Losapio
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Andrea Losapio
Oggi alle 12:45Serie A
17.10.2026 12:45Serie A
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© foto di www.imagephotoagency.it

Kerim Alajbegovic è stato al centro di un intrigo di calciomercato. Lo voleva a tutti i costi l'Atalanta, si è inserito il Chelsea, alla fine è andato alla Juventus. Nonostante lo stesso giocatore avesse visitato per due volte il centro sportivo di Zingonia . in due situazioni diverse - dopo che la Bosnia era stata estromessa dal Mondiale, giocato dopo avere battuto l'Italia nello spareggio di Zenica.

Costo doppio - e qualcosa di più

Alajbegovic l'anno scorso era al Salisburgo, dove ha giocato una stagione straordinaria. Quarantaquattro partite, tredici gol e quattro assist, numeri pazzeschi per chi ha solamente diciott'anni e, soprattutto, può tornare al Bayer Leverkusen per tredici milioni di euro. Detto, fatto: i tedeschi hanno deciso di riscattarlo per poi venderlo al migliore offerente. L'Atalanta non alzava oltre i 23 milioni, con la sensazione che potesse dire di sì. Come successo a Ilicic - e Malinovskyi - tempo prima. Alla fine la Juventus ha avuto la meglio per 30 più cinque di bonus, cifra altissima per chi dovrebbe, usando il condizionale, essere soltanto la riserva di Yildiz.

Il valore sale

All'inizio del 2026 era valutato circa 8 milioni di euro, senza contare la sfida contro l'Italia che ha contribuito ad alzare di molto la sua valutazione. Ora è a 32, con un più 24.

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