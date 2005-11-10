Juventus, le ultime sulle condizioni di Alajbegovic: fastidio alla tibia, domani possibili esamiTMW
Arrivano i primi aggiornamenti sulle condizioni di Kerim Alajbegovic, costretto a lasciare il campo durante Juventus-Venezia, partita vinta 4-0 dai bianconeri. Secondo quanto filtra dalla Continassa, l'esterno bosniaco ha accusato un fastidio alla tibia e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Non è escluso che domani il giocatore venga sottoposto a esami strumentali per chiarire l'entità del problema.
Alajbegovic aveva accusato dolore nel corso del primo tempo, provando inizialmente a proseguire la partita. Luciano Spalletti ha poi deciso di sostituirlo all'intervallo, inserendo al suo posto Nick Woltemade.
Al momento non ci sono, ovviamente, indicazioni sui possibili tempi di recupero: la Juventus attende di capire se saranno necessari ulteriori accertamenti.