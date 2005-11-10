Accertamenti medici per Kerim Alajbegovic, esterno della Juventus che ha accusato un problema alla tibia nella gara di ieri contro il Venezia allo Stadium, vinta dai bianconeri per 4-0. Il giovane classe 2007 è arrivato da pochi minuti al J Medical per i controlli di rito che stabiliranno se e quanto dovrà rimanere ai box, con le novità che arriveranno già nella prossime ore.

Sette partite prima di Natale

La Juventus, come tutte le altre squadre impegnate nelle coppe europee, vivrà un vero e proprio tour de force nelle prossime settimane, con ben sette gare in programma tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, fino al weekend prima di Natale, con gli infortuni che chiaramente potrebbero incidere molto, soprattutto pensando alle rotazioni che saranno inevitabili.

Il calendario della Juventus

26/11/2026, Juventus-Omonia (Europa League)

29/11/2026, Como-Juventus (Serie A)

03/12/2026, Juventus-Sassuolo (Coppa Italia)

06/12/2026, Juventus-Udinese (Serie A)

10/12/2026, Hapoel Beer Sheva-Juventus (Europa League)

14/12/2026, Juventus-Monza (Serie A)

19/12/2026, Roma-Juventus (Serie A)