Juventus, sovraccarico muscolare per Alajbegovic. Ecco quando potrebbe rientrare in campoTMW
Lorenzo Di Benedetto
Arrivano le prime notizie sulle condizioni fisiche di Kerim Alajbegovic, esterno della Juventus uscito malconcio dalla partita contro il Venezia. Il bosniaco si è presentato stamattina al J Medical per gli esami di rito che, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, hanno evidenziato un sovraccarico muscolare alla coscia sinistra. Il giocatore verrà valutato giorno dopo giorno e anche solo per precauzione resterà fuori dalla gara di giovedì in Europa League contro l'Omonia.
Il Como nel mirino
Lo staff medico bianconero proverà a recuperarlo per la gara contro il Como in programma per domenica sera al Sinigaglia ma non verranno corsi rischi, visto anche che in quella posizione sono a disposizione sia Boga che, eventualmente, come successo ieri, Kolo Muani.
Intanto prosegue il lavoro differenziato sia per Pierre Kalulu che per Nico Gonzalez, che puntano a rientrare il prima possibile.