La Juventus, da ieri, ha messo nel mirino la sfida di giovedì contro l’Omonia Nicosia. I bianconeri che hanno giocato contro il Venezia, lunedì hanno svolto un lavoro defaticante. Perciò solo da oggi Spalletti potrà valutare con calma le eventuali scelte di formazione. La squadra vuole preparare al meglio un appuntamento importante in Europa League, nel quale sarà fondamentale conquistare un risultato positivo. Il tecnico bianconero dovrà però fare i conti con alcune situazioni da monitorare, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di diversi giocatori. Nelle prossime ore si capirà se ci saranno recuperi importanti oppure se sarà necessario trovare soluzioni alternative.

Alajbegovic, sovraccarico muscolare: Omonia a rischio

Nella giornata di ieri Kerim Alajbegovic si è sottoposto ad alcuni esami al JMedical, che hanno evidenziato un sovraccarico muscolare. Una situazione che ha inevitabilmente acceso un campanello d’allarme in casa Juventus, soprattutto considerando l’avvicinarsi della sfida di giovedì contro l’Omonia Nicosia. Le condizioni del bosniaco verranno valutate di giorno in giorno e, al momento, la sua presenza per l’impegno europeo resta in dubbio. Luciano Spalletti dovrà quindi attendere ulteriori aggiornamenti prima di capire se potrà contare su di lui. Alajbegovic è un giocatore importante nelle rotazioni bianconere e la sua eventuale assenza rappresenterebbe una soluzione in meno per il reparto offensivo. Non arrivano, inoltre, aggiornamenti particolarmente incoraggianti per Nico Gonzalez e Kalulu. Entrambi, anche nella giornata di ieri. Per l’argentino l’obiettivo potrebbe essere quello di recuperare in vista della partita di domenica contro il Como, quando la Juventus tornerà a giocare in campionato. La situazione del francese, invece, sembra richiedere tempi leggermente più lunghi. Kalulu dovrebbe infatti rientrare più probabilmente all’inizio di dicembre. Spalletti dovrà dunque gestire con attenzione le energie e le disponibilità della rosa, cercando di non correre rischi inutili. Le prossime sedute di allenamento saranno decisive per avere un quadro più chiaro delle condizioni dei tre giocatori.

Elkann racconta Boniperti

Durante l'anteprima del documentario realizzato da Sky "Giampiero Boniperti - L'unica cosa che conta" è intervenuto anche John Elkann che ha raccontato cosa ha rappresentato Giampiero Boniperti per la Juventus: "Boniperti per me è stato il presidente della mia infanzia e adolescenza. Una persona vitale, simpatica, intelligente. Aveva questa capacità di capire cosa stesse succedendo nel calcio, una passione fortissima per la Juventus e un'enorme voglia di vincere. Ho cominciato a conoscerlo come giocatore più tardi. Mio nonno me lo raccontava così: non voleva andare di testa per non spettinarsi, voleva sempre avere un'aria impeccabile. Resta uno dei più grandi giocatori della storia della Juventus e un grandissimo presidente. Il passaggio di consegne tra lui e Del Piero resta uno dei più belli della storia del calcio. Poi Del Piero ha battuto i record che Boniperti aveva conquistato. Diceva sempre: "La palla è rotonda", non per giustificare l'azione, ma perché c'è un elemento in qualunque partita che non controlli. Questo dimostrava una saggezza, soprattutto quella di una persona che aveva una certa età. Ricordo che, da ragazzi, io e mio fratello eravamo molto tifosi e avevamo un'esuberanza e una passione che non sempre ci portavano a essere saggi. Per me questa rimane una delle sue grandi forze. L'attività agonistica e calcistica è fatta di fattori imponderabili. Quello che è bello, pensando a lui e facendolo nel museo della Juventus, è vedere come noi siamo sempre proiettati nel futuro, ma questo futuro è rafforzato dalla nostra storia. Uno auspica che la nostra storia, che è una grande storia, sia la premessa e la base su cui costruiamo il presente e, su questo, progettiamo il futuro".