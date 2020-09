Khedira in uscita dalla Juventus: il club favorirà l'addio del tedesco

Tuttosport fa il punto su Sami Khedira e sul suo addio dalla Juventus. Il tedesco ha un contratto fino al 2021: l'opzione per un'altra stagione, sempre a 6 milioni, non sarà esercitata dalla Juve. Il giocatore è sul mercato, non c'è la fila di proposte (ci sono richieste in Premier, ndr) ma la volontà della Juventus è quella di favorire il suo addio.