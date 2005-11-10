TMW Koopmeiners per Soulé, Roma e Juve hanno valutato lo scambio fino a fine agosto

Sul mercato per tutta l'estate, l'ala argentina è rimasta nella Capitale con la Roma che non è mai scesa sotto la valutazione di 35 milioni di euro

Matias Soulé alla fine è rimasto alla Roma. Anche se Gasperini in questa stagione non potrà garantirgli il posto, l'ala argentina non ha trovato una sistemazione altrove soprattutto a causa di una valutazione importante che la società capitolina ha dato al suo cartellino fino alle ultime ore di calciomercato: 35 milioni di euro. In Premier League fino alla scorsa settimana ci ha provato il Fulham, in Serie A tante società hanno valutato il suo profilo anche se alla fine - per un motivo o per un altro - nessuna trattativa è andata in porto.

La Juve ha pensato a un clamoroso scambio

Ci ha provato ad esempio la nuova Fiorentina di Grosso e Paratici, ci ha pensato a lungo anche il Milan. Ha messo in piedi una trattativa pure la Juventus, la società che l'ha portato in Italia e che questa estate ha lavorato a un clamoroso ritorno del calciatore sudamericano a Torino. L'idea di Carnevali e Massara era però quella di inserire Soulé in uno scambio, di acquistarlo in cambio del cartellino di quel Teun Koopmeiners che a Bergamo s'è affermato proprio grazie al lavoro di Gasp. Le due società hanno lavorato a lungo a questa possibilità, anche negli ultimi giorni di agosto, ma alla fine lo scambio non s'è fatto perché non s'è trovata l'intesa su cifre e formule.

Le parole di Gasperini nel week-end

Si è arrivati così a fine agosto e che Soulé alla fine sarebbe rimasto alla Roma lo si era capito già lo scorso week-end quando Gasperini in conferenza stampa, alla vigilia della sfida poi vinta 4-0 contro il Lecce, sull'argentino s'era espresso così: "Io rispetto tutto, sento tutto. Ma di Soulé non ho mai saputo di una sola proposta, non c'è mai stata in tutta l'estate, come per altri giocatori chiacchierati. Domani probabilmente gioca, poi non vado dietro alle notizie. Ma non c'è mai stata una proposta, il che non vuol dure che i procuratori non parlino, ma non c'è niente di concreto. E anche da parte sua non c'è stato nulla in questo senso".