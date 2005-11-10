Ufficiale Kristjan Asllani lascia l'Inter: l'albanese è un nuovo giocatore dell'Al-Jazira

Kristjan Asllani saluta ufficialmente l’Inter. L’Al-Jazira Club, società con sede ad Abu Dhabi che milita nella UAE Pro League, ha infatti annunciato l’arrivo dai nerazzurri del centrocampista albanese, che vestirà il numero 23 nella sua nuova avventura emiratina.

I dettagli del trasferimento

Asllani passa all’Al-Jazira in prestito oneroso da 2 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 4,5 milioni al raggiungimento di un certo numero di presenze.

Arrivato all'Inter nel 2022, l’ex Empoli ha collezionato in totale 99 presenze con i nerazzurri, segnando 4 gol e servendo 5 assist ai compagni. Con l’Inter, ha vinto lo scudetto della seconda stella, una Coppa Italia e due Supercoppe, partecipando anche alla finale di Champions League persa con il Manchester City nel 2023. Finito progressivamente fuori dal progetto nerazzurro, nella scorsa stagione ha giocato in prestito prima al Torino e poi al Besiktas, senza però trovare continuità.