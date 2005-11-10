Inter, avanti con il mercato in uscita. Asllani chiude la valigia: c'è l'Al Jazira

Kristjan Asllani si prepara a salutare l'Inter. C'è l'Al Jazira su di lui e il giocatore ha aperto al trasferimento: operazione da 6,5 milioni

Conosciamo tutti la sensazione di svuotare la valigia dopo essere tornati da un viaggio. La malinconia del posto in cui siamo appena stati non tarda ad arrivare, ma quanto è bello poter dire "finalmente sono a casa". Soprattutto dopo quei viaggi infiniti, dopo quelle ore passate in aeroporto ad aspettare l'aereo decollato in ritardo. Dopo la coda infinita che abbiamo trovato in autostrada. Deve essersi sentito più o meno così Kristjan Asllani una volta rientrato a Milano dopo le esperienze al Torino e al Besiktas della stagione scorsa. Avrà adorato rivedere i compagni e amici nerazzurri e varcare i cancelli di Appiano Gentile. Ma dal canto suo, il bagaglio che lo ha accompagnato negli ultimi viaggi verrà rifatto nelle prossime ore.

Ai saluti

E' una valigia che si prepara senza aver mai davvero disfatto quella precedente. Arrivato all’Inter come un buon giovane talento da coltivare, il centrocampista albanese si è ritrovato davanti alla porta d’uscita di Appiano Gentile. Ma questa volta, però, la destinazione sembra essere più lontana delle precedenti. Dopo il rientro alla base al termine delle esperienze in prestito adesso per lui si è aperta concretamente la pista Al Jazira. Negli Emirati Arabi.

L'operazione

Le sensazioni positive delle ultime ore hanno trovato conferma. I due club hanno infatti raggiunto un accordo per il trasferimento di Asllani: la formula prevede un prestito da 1,5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 5 milioni che potrebbe trasformarsi in obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze. Il totale dell'operazione è di 6,5 milioni.

Il club nerazzurro continua il lavoro sul mercato in uscita e prova a dare una sistemazione definitiva a quei giocatori che non rientrano più nei piani tecnici. Asllani, dal canto suo, sembra aver compreso che il tempo delle attese è finito: per trovare continuità e rilanciare la propria carriera servirà cambiare scenario. Il cancello di Appiano è aperto, e Kristjan è pronto a oltrepassarlo con un biglietto verso gli Emirati.