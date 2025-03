Kvara al PSG: Marotta a gennaio non l'avrebbe mai fatto. Soprattutto senza sostituto

Alle ore 18.00 il big match Napoli-Inter: l'ultima sessione di calciomercato delle due società a confronto

Napoli e Inter stasera si sfideranno al Maradona per un fondamentale crocevia Scudetto. Il sorpasso operato dai nerazzurri nell'ultimo turno, appena prima del big match, è anche figlio di un calciomercato di gennaio che ha rimescolato le carte. Che ha rimesso in discussione le certezze di un Napoli reduce da un febbraio nero fatto di tre pareggi prima della sconfitta in quel di Como.

Quando tutto girava a gonfie vele il club del presidente Aurelio De Laurentiis ha ceduto al Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia per 75 milioni di euro. L'ha fatto per espressa volontà del fuoriclasse georgiano, l'ha fatto dopo aver rifiutato la scorsa estate un'offerta ancor più importante. L'ha fatto nel momento clou della stagione e senza la capacità di saperlo sostituire. Né di riuscire a reinvestire quei soldi in altre zone di campo.

Al posto di Kvara il Napoli nell'ultimo giorni di calciomercato ha prelevato dal Milan Noah Okafor in prestito, calciatore sbarcato a Castel Volturno per recuperare la miglior condizione e finora impiegato solo una decina di minuti. Lo svizzero in questo primo mese in nessun modo ha sostituito il nuovo fuoriclasse del PSG e ha aperto una voragine che Conte, complici anche gli infortuni, ha dovuto colmare con un cambio di modulo fin qui poco redditizio.

Quello di Giovanni Manna è stato un mercato di sostituzioni non solo per ciò che riguarda Kvaratskhelia. Caprile richiesto dal Cagliari è tornato agli ordini di Davide Nicola e proprio dalla Sardegna è arrivato Simone Scuffet, il nuovo vice di Meret. Voleva giocare anche Michael Folorunsho e al suo posto dalla Premier League è arrivato Philip Billing. Non funzionale almeno per questa stagione l'acquisto di Luis Hasa, mentre Alessio Zerbin è stato prestato al Venezia.

Se da un lato il Napoli a gennaio s'è indebolito, dall'altro l'Inter è rimasta sostanzialmente immutata. Già pienamente calata nel nuovo progetto Oaktree la società nerazzurra ha pensato soprattutto ad acquisti di prospettiva per la stagione che verrà e dopo aver sfiorato l'accordo col Newell's per Tomas Perez (poi andato al Porto) ha chiuso l'acquisto per giugno di Petar Sucic, stella del calcio croato.

Tomas Palacios acquistato la scorsa estate è stato spedito nella vicina Monza per concedergli spazio e minutaggio. Tajon Buchanan s'è trasferito in prestito al Villarreal e al suo posto, con la stessa formula, è arrivato Nicola Zalewski dalla Roma.

