Ufficiale Virtus Verona, blindato il portiere Sibi: il gambiano firma fino al 2027

"La Virtus Verona è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Sheikh Sibi Fino al 30 giugno 2027". Così il club veronese sui propri canali ufficiali ha annunciato il rinnovo del portiere classe '98 che è ormai una vera e propria bandiera dei rossoblù.

"Nato il 21 febbraio 1998, Sibi è tra i principali protagonisti della recente storia del club rossoblù. Dal suo arrivo in Italia dal Gambia è sceso in campo per la prima volta con la maglia della Virtus nel 2016, in Serie. - si legge ancora nella nota - Con la formazione di Gigi Fresco ha conquistato la promozione in Lega Pro e poi ne difeso la porta per le sette successive stagioni in Serie C NOW, scendendo in campo per un totale di 159 partite, di cui 122 da professionista. Durante il suo percorso virtussino ha avuto anche la soddisfazione di essere convocato più volte nella rappresentativa nazionale del suo Paese, collezionando sei presenze. La Virtus Verona e "Tano" sono pronti a nuove sfide insieme".

In questa stagione Sibi ha collezionato 25 presenze - 24 in campionato e una in Coppa Italia Serie C - subendo 25 reti e mantenendo la porta inviolata in nove occasioni.