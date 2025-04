Barcellona-Inter, le formazioni ufficiali: Flick non cambia, Inzaghi con Bisseck e Thuram

Barcellona e Inter tornano a sfidarsi in Champions League: questa volta - come nel 2010 - in palio c’è il jackpot della finale in programma a Monaco di Baviera il 31 maggio. Momenti opposti: i catalani vengono dal trionfo in coppa nazionale e inseguono il triplete che è invece sfumato per i nerazzurri. Ma stasera (ritorno il 6 maggio a San Siro) ci sono motivazioni sufficienti per far ripartire chiunque. Fischia l’arbitro francese Clement Turpin, appuntamento alle 21 all'Estadio Olimpico di Montjuic: di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Hansi Flick ripropone lo stesso undici visto nel Clasico di Copa del Rey con il Real Madrid. Davanti c’è Ferran Torres al posto di Lewandowski, mentre Dani Olmo vince il ballottaggio con Fermin Lopez sulla trequarti. L’ex Juve Szczesny in porta.

Simone Inzaghi recupera Marcus Thuram e lo schiera subito in attacco, al fianco di Lautaro. In difesa Bisseck prende il posto dell’infortunato Pavard, a due mesi dall’ultima volta torna la linea di centrocampo tipo, con Dumfries e Dimarco larghi sulle fasce.

BARCELLONA (4-2-1-3): Szczesny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Gerard Martín; de Jong, Pedri; Dani Olmo; Yamal, Ferrán Torres, Raphinha. Allenatore: Flick.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.