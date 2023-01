Kvaratskhelia, parla il padre: "Non c'è felicità più grande di guardare una partita al Maradona"

Badri Kvaratskhelia, papà di Khvicha Kvaratskhelia, è tornato a parlare del figlio dopo il 5-1 del Napoli contro alla Juventus ai microfoni di TV Imedi: "Sono contento che siano venuti così tanti georgiani alla partita Napoli-Juventus. Ero felice quando guardavo la bandiera georgiana al Maradona, ho avuto la sensazione di essere in Georgia. Quando sei allo stadio Maradona e guardi una partita non c'è felicità più grande di quella. Sono molto contento che Khvicha giochi nella squadra in cui ha giocato Maradona. Siamo arrivati a Napoli il 27 dicembre, abbiamo festeggiato Capodanno con tutta la famiglia. Stiamo facendo del nostro meglio per aiutarlo a sopportare il carico della lontananza".